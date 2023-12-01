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Жильё в Gelvonai, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Mikalajunai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Mikalajunai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
В НОВОМ СУСИФОРМИНГЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ CARDING, SELLOW, ERDMS И RACIONALS ОБЪЯСНЕНЫ 4 КОМНАТЫ, A+…
€189,900
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Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Gelvonai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Gelvonai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
В НОВОМ СУСИФОРМИНГЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ CARDING, SELLOW, ERDMS И RACIONALS ОБЪЯСНЕНЫ 4 КОМНАТЫ, A+…
€189,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Gelvonai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Gelvonai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
В НОВОМ СУСИФОРМИНГЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ CARDING, SELLOW, ERDMS И RACIONALS ОБЪЯСНЕНЫ 4 КОМНАТЫ, A+…
€189,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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