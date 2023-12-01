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Жильё в Ezerelio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Эжярелис, Литва
Дом с Furnace heating
Эжярелис, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОМ РАМИО, ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ КАУНУ? Вот предложение, от которого вы просто …
€34,900
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Ezerelio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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