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Земельные участки в Друскининкай, Литва

20 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Друскининкай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Друскининкай, Литва
Улыбки возле города Друскерс в Нервене ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 15000 евро Адрес: Нер…
€15,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Друскининкай, Литва
Продается 2 улыбки недалеко от города Друскерс в Нервасе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 120…
€12,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Друскининкай, Литва
6 дом в Белом доме ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 364000 евро Адрес: Whitefish g. 12G, 12H…
€364,000
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
Большой участок для торговли в Ратните, недалеко от улицы М.К.Чюрленис ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Це…
€315,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Друскининкай, Литва
Великие поместья в Белом доме ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 54146 Eur Адрес: сиг г. 18G, С…
€54,146
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Друскининкай, Литва
€12,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Друскининкай, Литва
Участок с побережьем Немуно рядом с Соленой цепью в Нервене ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи:…
€70,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Друскининкай, Литва
ПРОДАЖА В СУХОЗЯЙСТВАХ, СОБСТВЕННАЯ ДОМАШНЯЯ КАРТА 9 акров участок для продажи в Лейпалинги…
€49,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
€38,500
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Земельные участки с Geodesic measurements в Друскининкай, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Друскининкай, Литва
Великие поместья в Белом доме ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 106722 Eur Адрес: Whitefish g…
€106,722
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Друскининкай, Литва
A 15-ARA HOUSE MANAGEMENT SCLYCLE IS FOR SALE IN THE LIFE OF DRUSCINISTS ADVANTAGES OF THE …
€29,000
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОСТИ ДРУСКИНОВ НА ПУТИ ЖИЗНИ ДОМА. В РАМИ…
€29,900
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
SELLOW SECTION OF HOME MANAGEMENT IN THE MUNICIPALITY OF DRUSCINES. PUTIES WILL ONLY NEW HOM…
€13,000
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€12,000
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€14,000
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОСТИ ДРУСКИНОВ. ПУТИ БУДУТ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОГО ДОМА. Э…
€13,000
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€13,000
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€13,000
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Земельные участки в Друскининкай, Литва
Земельные участки
Друскининкай, Литва
Участок в Нервасе, недалеко от Друскерса ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 10000,00 евро Адре…
€10,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Друскининкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Друскининкай, Литва
Небольшой участок в Неравасе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 12000 евро Адрес: Механизатор …
€12,000
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