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Земельные участки в Birstonas, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Birstonas, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Birstonas, Литва
€65,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Birstonas, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Birstonas, Литва
В МЕСТЕ ОК МАТОМ, ПОДАРОК 43.7 РАЗДЕЛ А В БИРСТОНЕ, ГДЕ РИБЕР С МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГОЙ A16 - …
€12,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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