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Квартиры в Baltoji Voke, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Furnace heating, с Construction Precast, без ремонта в Zagarine, Литва
Квартира 2 комнаты с Furnace heating, с Construction Precast, без ремонта
Zagarine, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
2-комнатные апартаменты продаются в особенно красивом расширенном городе в Белом Воке, котор…
€39,900
в месяц
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