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Жильё в Baltoji Voke, Литва

дома
3
4 объекта найдено
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
€104,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с Furnace heating, с Construction Precast, без ремонта в Zagarine, Литва
Квартира 2 комнаты с Furnace heating, с Construction Precast, без ремонта
Zagarine, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
2-комнатные апартаменты продаются в особенно красивом расширенном городе в Белом Воке, котор…
€39,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Baltoji Voke, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Baltoji Voke, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, СОЗДАННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИНТЕНДЕНТНЫМ БИЗНЕСОМ С 17.63 РАЗДЕЛОМ ЗЕМ…
€275,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Baltoji Voke, Литва
Дом с Furnace heating
Baltoji Voke, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
60 KV.M ДОМ С 15 A - В ЦЕЛЕ ЛИЧНЫХ ВОЛОК, В ВЫСОКИХ ПАНЕРАХ. ____ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМУ…
€36,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
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