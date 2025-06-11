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Коммерческая недвижимость в Аукштадварисе, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 201 м² в Аукштадварис, Литва
Коммерческое помещение 1 201 м²
Аукштадварис, Литва
Площадь 1 201 м²
PARKYDAM KV 1200.7 М. Вторые постройки с небольшим ростом, сложенные К. Трэкс Р Принципы • …
$410,288
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