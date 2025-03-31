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Дома в Арёгала, Литва

2 объекта найдено
Дом в Арёгала, Литва
Дом
Арёгала, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Кирпичный дом для продажи в мире G., в тихом месте, с гаражом и постройкой!Преимущества: • Ч…
$92,089
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Дом в Арёгала, Литва
Дом
Арёгала, Литва
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Продается 238,15 кв.м. дом с 14,75 А. участок на ул. Парко, Арёгала, Расейняйский район. ДОМ…
$133,118
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