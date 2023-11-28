Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Алитусский район

Жильё в Алитусский район, Литва

дома
16
16 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Strielciai, Литва
Дом с Furnace heating
Strielciai, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Уютный 213,19 кв.м на продажу в замечательном природном микрорайоне недалеко от леса Вайсупи…
€152,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060063063 eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kolonistai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kolonistai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
€13,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065025125 sigitas.smatavicius@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой в Daugai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Daugai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
€285,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060063063 eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Дом с Local electricity в Strielciai, Литва
Дом с Local electricity
Strielciai, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
€34,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060063063 eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Kaukai I, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Kaukai I, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061339393 donatas.butrimas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Kurnenai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Kurnenai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ANT LIGHT ECJER CRANTO Это место для вас, если вы мечтаете реализовать и…
€169,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067040086 justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой в Norunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Norunai, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
Продается участок площадью 7,72 га с прудом, коттеджем, частным лесом и разгонным ручьем чер…
€89,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067040086 justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Nemunaitis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Nemunaitis, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
На живописных берегах Немуно Винджо одноэтажный дом - настоящая находка для любителей покоя …
€191,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061339393 donatas.butrimas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой в Alove, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Alove, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Индивидуальный дом для продажи прямо рядом с Алитаусом. Индивидуальный одноэтажный дом с бол…
€112,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060122201 ligitas.bernatavicius@capitalrealty.com
Дом с бассейном, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Naujokai, Литва
Дом с бассейном, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Naujokai, Литва
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
ЖИВОТНЫЙ ДОМ МИККЛЕАНТЫ, ИСТОЧНИКИ ОЛИТЕЙН ГОРОДА Яркий, уютный дом с просторным внутренним…
€420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067040086 justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Karkliniskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Karkliniskes, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Дом площадью 189 кв. М, расположенный всего в 5 минутах от Алитауса, отличается уединением и…
€280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061339393 donatas.butrimas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Punia, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Punia, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
МАЛЫЙ ДОМ С ЕБРР 14,78 акров СКЛИПУ ВЫДАНО! PUNIA - прекрасное место для жизни и развлечений…
€50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065226315 jurgita.prakopimiene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Geniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Geniai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО СЛОВО АЛИТАУСУ РАДЖУ, МИРОСЛАВО К. --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • Участок граничит с асфальтом,…
€23,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067040086 justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Likiskeliai, Литва
Дом с гаражом
Likiskeliai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Punsko g. 74, где роскошь и комфорт соединяются в двух совершенно новых д…
€125,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060052052 nojus.bakunas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Saukenai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Saukenai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
€49,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064877728 ugne.butrime@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Zuvintai, Литва
Дом с Furnace heating
Zuvintai, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЬ НА ПРОДАЖУ! __________________________________________________________ Усадьба Рыб…
€16,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Алитусский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти