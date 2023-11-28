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16 объектов найдено
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Дом с Furnace heating
Strielciai, Литва
213 м²
1
Уютный 213,19 кв.м на продажу в замечательном природном микрорайоне недалеко от леса Вайсупи…
€152,000
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Capital
Языки общения: English
+37060063063
eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kolonistai, Литва
139 м²
1
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
€13,000
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Capital
Языки общения: English
+37065025125
sigitas.smatavicius@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой
Daugai, Литва
160 м²
2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
€285,000
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Capital
Языки общения: English
+37060063063
eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Дом с Local electricity
Strielciai, Литва
43 м²
1
€34,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060063063
eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Kaukai I, Литва
76 м²
1
€30,000
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Capital
Языки общения: English
+37061339393
donatas.butrimas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Kurnenai, Литва
195 м²
1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ANT LIGHT ECJER CRANTO Это место для вас, если вы мечтаете реализовать и…
€169,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040086
justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой
Norunai, Литва
37 м²
1
Продается участок площадью 7,72 га с прудом, коттеджем, частным лесом и разгонным ручьем чер…
€89,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040086
justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Nemunaitis, Литва
79 м²
1
На живописных берегах Немуно Винджо одноэтажный дом - настоящая находка для любителей покоя …
€191,999
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Capital
Языки общения: English
+37061339393
donatas.butrimas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой
Alove, Литва
80 м²
1
Индивидуальный дом для продажи прямо рядом с Алитаусом. Индивидуальный одноэтажный дом с бол…
€112,500
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Capital
Языки общения: English
+37060122201
ligitas.bernatavicius@capitalrealty.com
Дом с бассейном, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Naujokai, Литва
271 м²
2
ЖИВОТНЫЙ ДОМ МИККЛЕАНТЫ, ИСТОЧНИКИ ОЛИТЕЙН ГОРОДА Яркий, уютный дом с просторным внутренним…
€420,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040086
justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Karkliniskes, Литва
190 м²
2
Дом площадью 189 кв. М, расположенный всего в 5 минутах от Алитауса, отличается уединением и…
€280,000
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Capital
Языки общения: English
+37061339393
donatas.butrimas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Punia, Литва
120 м²
1
МАЛЫЙ ДОМ С ЕБРР 14,78 акров СКЛИПУ ВЫДАНО! PUNIA - прекрасное место для жизни и развлечений…
€50,000
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Capital
Языки общения: English
+37065226315
jurgita.prakopimiene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Geniai, Литва
50 м²
1
ПРОДАНО СЛОВО АЛИТАУСУ РАДЖУ, МИРОСЛАВО К. --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • Участок граничит с асфальтом,…
€23,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040086
justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Likiskeliai, Литва
160 м²
2
Добро пожаловать в Punsko g. 74, где роскошь и комфорт соединяются в двух совершенно новых д…
€125,500
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Capital
Языки общения: English
+37060052052
nojus.bakunas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Saukenai, Литва
83 м²
1
€49,000
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Capital
Языки общения: English
+37064877728
ugne.butrime@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating
Zuvintai, Литва
75 м²
1
ПОКАЗАТЬ НА ПРОДАЖУ! __________________________________________________________ Усадьба Рыб…
€16,500
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Capital
Языки общения: English
+37068217000
mantas.navickas@capitalrealty.com
Параметры недвижимости в Алитусский район, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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