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Дома в Алитусском районе, Литва

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11 объектов найдено
Дом в Gecialaukis, Литва
Дом
Gecialaukis, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Чувство уединения, чарующий покой, гармония с чрезвычайно красивой природой, панорамные виды…
$64,921
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Дом в Miklusenai, Литва
Дом
Miklusenai, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Уютный и функциональный дом для продажи в Miklusėnai, Alytaus r., Jurginų g. Ищете просторн…
$201,134
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Дом в Kancenai, Литва
Дом
Kancenai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу в Канченае, Алитаус р. - сочетание мира и комфорта Просторный, 192,26 кв. м ж…
$129,258
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом в Ulyskai, Литва
Дом
Ulyskai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в Улыкийском км. В Алитус Рэй. Усадьба в окружении природы с просторным 4,…
$69,833
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Дом в Azuoliniai, Литва
Дом
Azuoliniai, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Истязание на Бамбене на карриаже, цена на нефть, алейт-ареа - О нефти Оукс - деревня в мун…
$30,358
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Дом в Radziunai, Литва
Дом
Radziunai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
25-этажный участок для продажи в стратегически удобном месте - поселке Жаушнейскес, всего в …
$33,620
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TekceTekce
Дом в Gecialaukis, Литва
Дом
Gecialaukis, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Усадьба с исключительным потенциалом и прекрасной средой продается в приюте уютной природы! …
$49,543
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Дом в Papeciai, Литва
Дом
Papeciai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный проект с этими двумя президентами 47 посылка-124Проект-124; Электра-124; Бол…
$44,054
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Дом в Duselninkai, Литва
Дом
Duselninkai, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Необыкновенная усадьба на озере Обелия на продажу - ваш успокаивающий оазис вокруг природы …
$341,994
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Дом в Буткунай, Литва
Дом
Буткунай, Литва
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
СЕНТ-СПРИДЫ, ОДНОХОДНЫЙ ДОМ СО СВОИМ ЮГОМ. Это специальный проект, призванный создать комфо…
$227,710
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Дом в Даугай, Литва
Дом
Даугай, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
УНИКАЛЬНЫЕ ПОСОБСТВЕННОСТИ - АЛИТАУС Р. САВ, САВС МИЗЕЛЬ, СЕНТ АУТАТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДОМ …
$87,393
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Параметры недвижимости в Алитусском районе, Литва

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