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Жильё в Alanta, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Meilele, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Meilele, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ДОМ ДВУХ БОЛЬШОВ В СЛАДЕ, АЛАНТИ, ГОРОД Верпето г. 2. Чуть более километра от центр…
€63,000
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Capital
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