Бизнес-центр Stabu iela 47

Stabu iela 47 – представительские офисные помещения в центре Риги Предлагаются качественные офисные помещения в одном из самых востребованных районов центра Риги – на улице Stabu 47, между улицами Krišjāņa Barona и Aleksandra Čaka. Здание построено в 1928 году по проекту архитектора Паулса Мандельштама и сочетает в себе историческую архитектуру с современными требованиями к офисным пространствам. Офис расположен в отреставрированном дворовом корпусе на 5 этаже, что обеспечивает тихую и комфортную рабочую среду вдали от городского шума. Помещения имеют круглосуточный доступ (24/7), что особенно удобно для компаний с гибким графиком работы. Характеристика офиса Закрытая планировка с четырьмя изолированными кабинетами Собственный санузел Качественная отделка: ламинированные полы окрашенные стены пластиковые стеклопакеты деревянные двери Окна выходят во внутренний двор Преимущества здания Реновированное здание Чистый и ухоженный подъезд Лифт Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Доступ в помещения 24/7 Уборка офиса 2 раза в неделю Пожарная и охранная сигнализация Коммуникации и удобства Центральное городское отопление Все городские коммуникации Возможность подключения интернета Профессиональное управление зданием Расположение Развитая инфраструктура Рядом общественный транспорт Магазины, кафе и сервисы в пешей доступности Удобное транспортное сообщение Активный пешеходный поток Парковка во дворе не предусмотрена, однако напротив здания доступна парковка (~60 EUR/месяц). Условия аренды Минимальный срок аренды: 1 год Гарантийный депозит: 2 месяца Коммунальные и налог на недвижимость включены в арендную плату Помещения свободны и готовы к заселению