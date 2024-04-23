Бизнес-центр Stabu iela 47

Рига, Латвия
Цена по запросу
;
8
ID: 35025
Дата обновления: 29.04.2026

    улица Стабу, 47

    2016

О комплексе

Stabu iela 47 – представительские офисные помещения в центре Риги Предлагаются качественные офисные помещения в одном из самых востребованных районов центра Риги – на улице Stabu 47, между улицами Krišjāņa Barona и Aleksandra Čaka. Здание построено в 1928 году по проекту архитектора Паулса Мандельштама и сочетает в себе историческую архитектуру с современными требованиями к офисным пространствам. Офис расположен в отреставрированном дворовом корпусе на 5 этаже, что обеспечивает тихую и комфортную рабочую среду вдали от городского шума. Помещения имеют круглосуточный доступ (24/7), что особенно удобно для компаний с гибким графиком работы. Характеристика офиса Закрытая планировка с четырьмя изолированными кабинетами Собственный санузел Качественная отделка: ламинированные полы окрашенные стены пластиковые стеклопакеты деревянные двери Окна выходят во внутренний двор Преимущества здания Реновированное здание Чистый и ухоженный подъезд Лифт Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Доступ в помещения 24/7 Уборка офиса 2 раза в неделю Пожарная и охранная сигнализация Коммуникации и удобства Центральное городское отопление Все городские коммуникации Возможность подключения интернета Профессиональное управление зданием Расположение Развитая инфраструктура Рядом общественный транспорт Магазины, кафе и сервисы в пешей доступности Удобное транспортное сообщение Активный пешеходный поток Парковка во дворе не предусмотрена, однако напротив здания доступна парковка (~60 EUR/месяц). Условия аренды Минимальный срок аренды: 1 год Гарантийный депозит: 2 месяца Коммунальные и налог на недвижимость включены в арендную плату Помещения свободны и готовы к заселению

Бизнес-центр Place 11
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2016
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши. Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного разви…
Бизнес-центр Delu 4
Рига, Латвия
от
$908
Год сдачи 2025
Проект: Масштабная реконструкция исторического индустриального здания в офис-центр класса А. Площадь: Общая арендуемая площадь ~12 000 м2 (площадь этажа до 2000 м2, деление от 330 м2). Аренда: Около 16,00 EUR/м2 (включая отделку под требования арендатора). Обслуживание: ~2,50 EUR/м2 + коммун…
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Preses Nama Kvartāls – новый центральный деловой район Риги Preses Nama Kvartāls — это самый масштабный многофункциональный проект в Риге с общим объемом инвестиций около 500 миллионов евро. Проект превращает левый берег Даугавы в современный деловой центр города. Предложение и инфраструкту…
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
