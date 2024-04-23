Бизнес-центр Stabu iela 47

Stabu iela 47 – представительские офисные помещения в центре Риги
Предлагаются качественные офисные помещения в одном из самых востребованных районов центра Риги – на улице Stabu 47, между улицами Krišjāņa Barona и Aleksandra Čaka. Здание построено в 1928 году по проекту архитектора Паулса Мандельштама и сочетает в себе историческую архитектуру с современными требованиями к офисным пространствам.
Офис расположен в отреставрированном дворовом корпусе на 5 этаже, что обеспечивает тихую и комфортную рабочую среду вдали от городского шума. Помещения имеют круглосуточный доступ (24/7), что особенно удобно для компаний с гибким графиком работы.
Характеристика офиса
Закрытая планировка с четырьмя изолированными кабинетами
Собственный санузел
Качественная отделка:
ламинированные полы
окрашенные стены
пластиковые стеклопакеты
деревянные двери
Окна выходят во внутренний двор
Преимущества здания
Реновированное здание
Чистый и ухоженный подъезд
Лифт
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Доступ в помещения 24/7
Уборка офиса 2 раза в неделю
Пожарная и охранная сигнализация
Коммуникации и удобства
Центральное городское отопление
Все городские коммуникации
Возможность подключения интернета
Профессиональное управление зданием
Расположение
Развитая инфраструктура
Рядом общественный транспорт
Магазины, кафе и сервисы в пешей доступности
Удобное транспортное сообщение
Активный пешеходный поток
Парковка во дворе не предусмотрена, однако напротив здания доступна парковка (~60 EUR/месяц).
Условия аренды
Минимальный срок аренды: 1 год
Гарантийный депозит: 2 месяца
Коммунальные и налог на недвижимость включены в арендную плату
Помещения свободны и готовы к заселению
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
