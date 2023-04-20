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Земельные участки в Sao Clemente, Португалия

12 объектов найдено
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 300,000
Земля с руинами Луле Земельный участок 20 000 м2 с руинами 100 м2, с возможностью строительс…
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 480,000
Участок городской земли, расположенный в Лоле. Участок позволяет построить 8 костров, очен…
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 2,000,000
Участок городской земли, расположенный в Лоле. Участок позволяет строить коммерческую пове…
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
2 500 м²
€ 750,000
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 525,000
This plot of 4875m2 is for sale in Corgo, Sta Luzia( Loulé). This land has a old house read…
Земельные участки в Vale Formoso, Португалия
Земельные участки
Vale Formoso, Португалия
540 м²
€ 400,000
Земельные участки в Vale Formoso, Португалия
Земельные участки
Vale Formoso, Португалия
450 м²
€ 350,000
Земельные участки в Vale Formoso, Португалия
Земельные участки
Vale Formoso, Португалия
450 м²
€ 350,000
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 1,800,000
Espaço urbano Tipo A: área de terreno 4,509 м2. Neste espaço é possível o loteamento urbano …
Земельные участки в Vale Formoso, Португалия
Земельные участки
Vale Formoso, Португалия
€ 600,000
Два участка, один с утвержденным проектом на 3 дома, площадью 1833м2 и еще один, примыкающий…
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
€ 475,000
- Земля с 4 875м2 ок. + старый дом - Вставлен в область преимущественно сельскохозяйственног…
Земельные участки в Vale Formoso, Португалия
Земельные участки
Vale Formoso, Португалия
4 363 м²
€ 2,500,000
- Building plots in Almancil, Loulé, with 7,089 m2, partially located in urban area and urba…
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