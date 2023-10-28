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Земельные участки в Мадейра, Португалия

1 объект найдено
Земельные участки с парком в Madeira, Португалия
Земельные участки с парком
Madeira, Португалия
Площадь 9 479 м²
Это будет жилая деревня, отличная инфраструктура и услуги, и находится в нескольких минутах …
€3,00 млн
Realting.com
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