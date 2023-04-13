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Купить земельный участок в Лиссабон, Португалия

63 объекта найдено
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 1,600,000
Продается строительный участок на пляже площадью 1900 м2 в Кинта-да-Форталеза. Отличная ин…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 255,000
Участок с утвержденным проектом для 2-этажной виллы с бассейном, расположенной в Кинта-да-Фо…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
101 м²
€ 1,050,000
Земля площадью 7720м2 с руинами с существующей площадью 705м2, расположенная в привилегирова…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 285,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 300,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 430,000
Городской земельный участок, с целесообразностью для строительства отдельно стоящей виллы с …
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 245,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 300,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 300,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 345,000
Участок под строительство расположен в Кинта-да-Форталеза, недалеко от пляжей Кабанас-Вельяс…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
1 000 м²
€ 7,500,000
Эта фантастическая ферма с утвержденным проектом для сельского отеля расположена в районе Ва…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 450,000
Отличный участок в тихом районе Vale D'el Rei, недалеко от различных услуг, и расположен все…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 224,000
884 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-д…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 224,000
850 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-д…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 192,000
660 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-ду-…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 192,000
Участок площадью 660 кв.м., всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 237,000
1240 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-ду…
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 241,500
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
450 м²
€ 320,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 130,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
192 м²
€ 175,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 6,900,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 1,350,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
250 м²
€ 190,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 650,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
146 м²
€ 200,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
1 371 м²
€ 340,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 190,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
130 м²
€ 750,000
Земельные участкив Santa Maria Maior, Португалия
Земельные участки
Santa Maria Maior, Португалия
€ 40,000
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