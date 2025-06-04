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Инвестиционная недвижимость в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Pienza, Италия
Инвестиционная
Pienza, Италия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Семейный отель общей площадью 450 кв.м.насчитывает 8 комнат cо своими санузлами и три комнат…
Цена по запросу
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