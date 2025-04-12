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Виллы в Unione dei Comuni della Val di Merse, Италия

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 11 комнат в Murlo, Италия
Вилла 11 комнат
Murlo, Италия
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 434 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$292,909
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Unione dei Comuni della Val di Merse, Италия

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов