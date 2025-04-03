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Виллы в Unione Comuni Garfagnana, Италия

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Castelnuovo di Garfagnana, Италия
Вилла 1 комната
Castelnuovo di Garfagnana, Италия
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
Immergersi in questa splendida villa padronale è come assaporare la magica e calda atmosfer…
$755,347
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Параметры недвижимости в Unione Comuni Garfagnana, Италия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов