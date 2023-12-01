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Дома в Riva del Garda, Италия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Riva del Garda, Италия
Дом 10 комнат
Riva del Garda, Италия
Комнаты 10
Площадь 620 м²
Вы хотите создать дом или виллу своей мечты в районе Сант-Алессандро в городке Рива-дель-Гар…
€1,45 млн
в месяц
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