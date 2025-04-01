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Дома с видом на горы в Пезаро-э-Урбино, Италия

виллы
4
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Sassofeltrio, Италия
Дом 3 спальни
Sassofeltrio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продается 2-х этажный дом, расположенный во Фратте Сассофельтрио (Fratte di Sassofeltrio), н…
$221,762
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Параметры недвижимости в Пезаро-э-Урбино, Италия

с террасой
Недорогая
Элитная
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