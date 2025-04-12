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Дома в Penne, Италия

2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Penne, Италия
Вилла 4 комнаты
Penne, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 275 м²
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
$359,641
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Дом 20 комнат в Penne, Италия
Дом 20 комнат
Penne, Италия
Число комнат 20
Площадь 930 м²
Коттедж в хорошем состоянии с земельным участком около 12 тысяч квадратных метров. Расположе…
Цена по запросу
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