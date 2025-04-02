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Виллы в Omegna, Италия

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1 объект найдено
Вилла 14 комнат в Omegna, Италия
Вилла 14 комнат
Omegna, Италия
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Великолепная вилла 1 -й линии на озере Орта недалеко от горнолыжных районов, Милано, Маггиор…
$5,76 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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