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Квартиры в Неттуно, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом в Неттуно, Италия
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом
Неттуно, Италия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Неттуно, красивый апартамент в живописном городке. Квартира, площадью 85 кв. м, располагаетс…
€135,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Неттуно, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Неттуно, Италия
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Прекрасный апартамент располагается в самом центре курортного города Неттуно, Лацио. Здание,…
€80,000
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