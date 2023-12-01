Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Неттуно

Жильё в Неттуно, Италия

4 объекта найдено
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Неттуно, Италия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Неттуно, Италия
Площадь 3 м²
Симпатичный дом расположен на первой береговой линии в Неттуно, Лацио. На вилле есть простор…
€230,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Неттуно, Италия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Неттуно, Италия
Количество спален 5
Площадь 192 м²
Потрясающая вилла находится на курорте Неттуно, Лацио. Дом располагается в спокойном районе,…
€250,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом в Неттуно, Италия
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом
Неттуно, Италия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Неттуно, красивый апартамент в живописном городке. Квартира, площадью 85 кв. м, располагаетс…
€135,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Неттуно, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Неттуно, Италия
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Прекрасный апартамент располагается в самом центре курортного города Неттуно, Лацио. Здание,…
€80,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти