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Жилье в Monza and Brianza, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 18 комнат в Монца, Италия
UP UP
Вилла 18 комнат
Монца, Италия
Число комнат 18
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
РОСКОШНАЯ ЧАСТНАЯ ВИЛЛА В МОНЦЕ — 600 М² В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ Италия • Мон…
$2,84 млн
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Вилла 4 комнаты в Lazzate, Италия
Вилла 4 комнаты
Lazzate, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
OC-1452457. Вилла с садомПредлагается роскошная вилла , состоящая из двух уровней в местечке…
$914,316
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Red Feniks Montenegro
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Параметры недвижимости в Monza and Brianza, Италия

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