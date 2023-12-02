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Жильё в Монца и Брианца, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Lazzate, Италия
Вилла 3 спальни
Lazzate, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
OC-1452457. Вилла с садомПредлагается роскошная вилла , состоящая из двух уровней в местечке…
€780,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Монца и Брианца, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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