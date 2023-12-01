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Жильё в Молизе, Италия

дома
3
3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Duronia, Италия
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Duronia, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
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€139,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни без ремонта, с высокоскоростным доступом к интернету, с видом на лес в Baranello, Италия
Дом 4 спальни без ремонта, с высокоскоростным доступом к интернету, с видом на лес
Baranello, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€44,800
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с газовым отоплением в Fossalto, Италия
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с газовым отоплением
Fossalto, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
Изящный загородный дом с потрясающим видом на холмы Молизе. Это живописное место идеально по…
€82,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Молизе, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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