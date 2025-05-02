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Отели в Милане, Италия

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1 объект найдено
Отель 800 м² в Милан, Италия
Отель 800 м²
Милан, Италия
Площадь 800 м²
Площадь отеля: 800 кв.м. Кол-во номеров: 28 Расстояние до: Ж/д и метро Милано Чентрале – 1…
$10,78 млн
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