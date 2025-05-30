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Продажа готового бизнеса в Merate, Италия

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС ИТАЛИЯ в Cassina Fra Martino, Италия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС ИТАЛИЯ
Cassina Fra Martino, Италия
Продаётся земля под строительство 15 Мвт СЭС со всей разрешительной документацией. Возможно …
Цена по запросу
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