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Особняки в Италии

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2 объекта найдено
Особняк 10 спален в Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
€5,90 млн
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Особняк 10 спален в Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
Цена по запросу
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