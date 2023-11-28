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Виллы в Итри, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Итри, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Итри, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Элегантная вилла в Лацио, построенная в марокканском стиле, расположена холме между Сперлога…
€700,000
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