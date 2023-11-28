Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Земельные участки
  4. Эмилия-Романья

Земельные участки в Эмилия-Романья, Италия

1 объект найдено
Земельные участки в Rocca San Casciano, Италия
Земельные участки
Rocca San Casciano, Италия
Площадь 2 600 000 м²
Сельский дом отремонтирован в 2004 году и состоит из трех жилых единиц примерно на 200 м2. С…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти