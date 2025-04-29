Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Duino Aurisina Devin Nabrezina
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Duino Aurisina Devin Nabrezina, Италия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Aurisina Nabrezina, Италия
Вилла 10 комнат
Aurisina Nabrezina, Италия
Число комнат 10
Площадь 433 м²
Количество этажей 3
Представьте себе жизнь в роскошной вилле с видом на Адриатическое море, в самом сердце одног…
$2,15 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Duino Aurisina Devin Nabrezina, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти