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Коттеджи в Италии

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в Cianciana, Италия
Коттедж 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля в Контрада Альбано (Cianciana, AG), которая занимает площадь около 2000 кв.м. с виногр…
€69,000
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Параметры недвижимости в Италии

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