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Отели в Комо, Италия

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Отель в Комо, Италия
Отель
Комо, Италия
VB-11033RB. Апарт-отель BellinzonaАпарт-отель на границе со Швейцарией с доходностью 8,75% …
€320,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель в Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
Площадь 8 200 м²
VB-070415-21. Великолепная резиденция гостиничного типа в МенаджоВеликолепная резиденция гос…
€11,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель в Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
Площадь 3 200 м²
VB-070415-24. Уникальный гостиничный комплекс на озере Комо в городе МенаджоВыгодные инвести…
€7,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель 5 спален в Germanello, Италия
Отель 5 спален
Germanello, Италия
Комнаты 6
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
€3,40 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель 5 спален в Комо, Италия
Отель 5 спален
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
VB-DCLBMS. Отель/вилла на первой линии озера КомоВилла на первой линии на озере Комо с панор…
€3,40 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Realting.com
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