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Дома в Asolo, Италия

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2 объекта найдено
Дом в Asolo, Италия
Дом
Asolo, Италия
Площадь 166 м²
BORGO SANTA CATERINA Эксклюзивное жилое комплекс в Асоло (Тревизо, Венето) Исключительная …
$7,29 млн
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Вилла 20 комнат в Asolo, Италия
Вилла 20 комнат
Asolo, Италия
Число комнат 20
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 222 м²
Названный Кардуччи: «Город 100 горизонтов» Азоло возвышается на вершине холма, недалеко от В…
$9,85 млн
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