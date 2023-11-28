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Квартиры в Arzachena, Италия

двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Overlooking the harbour of Porto Cervo, a bright three-room flat on the first floor with a b…
€650,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы предлагаем к продаже прекрасную квартиру, состоящую из 2 спален и великолепной террасы с …
€950,000
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Квартира 1 спальня с верандой, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 1 спальня с верандой, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Located in a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few min…
€320,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
In the luxuriant and characteristic Piazza del Principe we propose a splendid flat composed …
€690,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
€890,000
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Квартира 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Arzachena, Италия
Квартира 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
€2,50 млн
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Квартира в Cannigione, Италия
Квартира
Cannigione, Италия
Площадь 60 м²
IS-190717. Апартаменты в новом жилом коплексе. Канниджионе - СардинияВы можете расслабиться …
€210,000
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
€1,40 млн
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