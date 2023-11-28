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Квартиры в Arona, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Arona, Италия
Квартира 4 спальни
Arona, Италия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
€1,80 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Arona, Италия
Квартира 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
FP-T445. Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на озеро МаджореВ Мейне, в нескольких шаг…
€330,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Arona, Италия
Квартира 2 спальни
Arona, Италия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
VB-11080. Апартаменты на озере МаджореНедвижимость расположена в резиденции "Изола дель Боск…
€415,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Realting.com
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