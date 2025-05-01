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Жильё в AlzachenaArzachena, Италия

1 объект найдено
Вилла 10 комнат в AlzachenaArzachena, Италия
Вилла 10 комнат
AlzachenaArzachena, Италия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Only a few steps away from all the amenities the area offers and within walking distance of …
$6,90 млн
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