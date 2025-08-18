Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Рамат-Гане, Израиль

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Красивая новая квартира
$1,770
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти