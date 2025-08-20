Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Раанане, Израиль

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Раанана, Израиль
Вилла 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Квартира из 4 комнат полностью меблирована. долгосрочная аренда. В 5 минутах ходьбы от Arouz…
$2,725
в месяц
