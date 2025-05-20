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Долгосрочная аренда вилл в Центральном округе, Израиль

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Кфар Йона, Израиль
Вилла 7 комнат
Кфар Йона, Израиль
Число комнат 7
Площадь 330 м²
СПОСОБНЫЙ ДОМ 330 М2, СОСТОЯННЫЙ НА 460 М2 ПОЛЕ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 7 КАМБЕРОВ ЧЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ПА…
$5,618
в месяц
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Вилла 8 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 8 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 8
Площадь 440 м²
великолепный новый и современный роскошный дом. Частный лифт. бассейн, кинозал. Весь комфорт…
$19,663
в месяц
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