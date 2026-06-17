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Долгосрочная аренда вилл в Раанане, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 8 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 8
Площадь 420 м²
✨ Для аренды - Семейный дом с бассейном к западу от Раананы ✨Расположенный в тихом и востреб…
$42,000
в месяц
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