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Долгосрочная аренда вилл в Ашдоде, Израиль

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 7 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 7
Площадь 395 м²
Ссылка: 6925 Район: Юд Зейн, недалеко от моря Великолепная вилла для аренды 7 номеров, включ…
$12,350
в месяц
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Вилла 6 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Ссылка: 6542 Исполнитель: Youd Alef Вилла 6 комнат на 2 этажах, включая мамад Площадь поверх…
$4,225
в месяц
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