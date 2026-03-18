Жилой квартал Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
БЖ
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет вам много интересного!
✅ Квартира 4 светлых номера площадью около 96 м2,
✅ полностью отремонтирован,
✅️ Хороший план,
✅ Солнечная терраса, юго-западная ориентация,
✅ Кухня, плиточный пол, двери, ванные комнаты и туалеты,
✅ Родительский люкс,
✅️ 2 дополнительные спальни, включая безопасную комнату (Мамед),
✅ На 3 этаже с лифтом,
✅ кондиционер,
✅ Парковка.
Ухоженное здание, низкие нагрузки!
Рядом со школами, яслями и медицинским центром.
Быстрый доступ к дорогам 2, 4 и 6.
Продается только 1 600 000 шекелей вместо 1 695 000. Нис!
Визит без промедления!
Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно