Жилой квартал penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff

Старый Север Тель-Авива - премиальное место в нескольких минутах ходьбы от пляжа, гавани Тель-Авива, кафе, ресторанов и магазинов. Идеальный баланс между динамичной городской жизнью и спокойной и подлинной атмосферой. Детали собственности: • Приблизительно 130 м2 жилой площади, частный лифт 4,5 комнаты, большая гостиная площадью около 48 м2, 2 спальни, включая мастер-люкс с прямым доступом к безопасной комнате (Мамад), идеально подходит для размещения в гардеробной, 2sdb / WC • Крытая лестница, ведущая к дополнительному пространству на 6-м этаже, идеально подходит для офиса или профессиональной деятельности. • Передняя терраса площадью около 30 м2 – идеально подходит для приема с беспрепятственным видом • Задняя терраса площадью около 7 м2 – тихая и уютная • Расположен на 7-м этаже, очень яркий • Защищенная комната (Мамад), предлагающая комфорт и спокойствие • Нет парковки Редкий пентхаус с высоким потенциалом - идеально подходит для роскошной резиденции или стратегических инвестиций в очень популярном районе. Цена: 9.200.000