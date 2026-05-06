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Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
2
ID: 35132
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Sderot David HaMelekh, 33

О комплексе

Новое здание высотного строительства. Премиум расположение рядом со всеми удобствами. Частная подземная парковка включена. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
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