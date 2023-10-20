  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Жилой квартал 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34936
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    David Bloch, 22

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Показать все Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Хадера, Израиль
от
$623,865
БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: Дуплекс площадью около 150 м2 первоначально 5 штук, преобразованных в 4 штуки! - На 5-м и 6-м этажах, - Хорошая кухня, оборудованная многочисленными складскими и столовыми помещениями, Просторная гостиная и столовая с выходом на первую террас…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Показать все Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Отличная 4-комнатная квартира в Rova Misrad Hahouts. Эта великолепная квартира площадью 111 м2, идеально расположенная в одном из самых популярных районов Иерусалима, предлагает исключительную среду проживания, сочетающую в себе современный комфорт и спокойную атмосферу. Просторная светлая г…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Показать все Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Тель-Авив, Израиль
от
$1,15 млн
Эксклюзивный жилой проект на улице Нахалат Беньямин: 5-этажное роскошное бутик-здание с 23 апартаментами и двумя исключительными пентхаусами с террасами и частными джакузи. Апартаменты с щедрой высотой потолка и аккуратной отделкой * 2 комнаты 49м2 + 10м2 терраса 3,086.000NIS * 3 комнаты 7…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации