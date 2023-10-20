  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Au centre

Жилой квартал Au centre

Иерусалим, Израиль
$899,745
ID: 34866
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    ХаРав Кук, 12

О комплексе

Исполнитель: Savione View Africa престижное здание 4 лифта потрясающий вид Обновленный архитектором и полностью обставленный балконом

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
