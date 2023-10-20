  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34456
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahmani, 31

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Престижная и эксклюзивная реконструкция знаменитого архитектора Гиди Бар Ориана, идеальный союз между современной элегантностью и уважением к архитектурному наследию бульвара. Квартира площадью 145 м2, полностью оформленная самим архитектором 2 элегантные спальни Mamad (безопасная комната) превращается в прачечную Просторная и светлая гостиная, открытая на проспекте Отличная современная кухня, которую принято принимать Внешние пространства и услуги Терраса 18 м2, глубокая, идеально подходит для ужина с друзьями или наслаждения панорамой на бульваре и на западе города. Двойное частное парковочное место, редкое и ценное в центре Тель-Авива. Пещера, для оптимального комфорта хранения.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ашкелон, Израиль
от
$485,925
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Жилой квартал Affaire en or
Иерусалим, Израиль
от
$695,970
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Показать все Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
???????? Продается - Отремонтированный дом в Неве Дкалим, Ашкелон Очаровательный дом на одном уровне 3 комнаты, увеличенный в 4 комнаты, полностью отремонтированный???? ✅ Земля 220 м2 ✅ Стратегический район: на выезде из города и вблизи нового Ир-Айынского района ✅ Тихая и семейная среда ✅ …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Показать все Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Герцлия, Израиль
от
$7,52 млн
Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, эта новая вилла является воплощением современной роскоши и архитектурного совершенства. Разработанная известным архитектором Орли Шремом, эта тщательно продуманная резиденция охватывает три уровня и п…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
8 улица Мапу Продается исключительно Красивая 2-комнатная квартира полностью отремонтирована! В засекреченном здании, квартира 47 м2 на первом этаже, в 2 минутах от моря. Идеально подходит для инвестиций или основного места жительства
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации