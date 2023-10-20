Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Престижная и эксклюзивная реконструкция знаменитого архитектора Гиди Бар Ориана, идеальный союз между современной элегантностью и уважением к архитектурному наследию бульвара. Квартира площадью 145 м2, полностью оформленная самим архитектором 2 элегантные спальни Mamad (безопасная комната) превращается в прачечную Просторная и светлая гостиная, открытая на проспекте Отличная современная кухня, которую принято принимать Внешние пространства и услуги Терраса 18 м2, глубокая, идеально подходит для ужина с друзьями или наслаждения панорамой на бульваре и на западе города. Двойное частное парковочное место, редкое и ценное в центре Тель-Авива. Пещера, для оптимального комфорта хранения.