  Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Тель-Авив, Израиль
от
$1,24 млн
;
7
ID: 34598
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Герцель, 106

О комплексе

Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами. BEL INVESTMENT БУДЕТ ПОЛУЧЕН

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
